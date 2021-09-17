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НБУ підвищив офіційний курс долара на 17 вересня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня встановлений на рівні 26,66 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6672 гривень за 1 долар (+0,0222 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить: 26,645 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,41 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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