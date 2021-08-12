НБУ підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на рівні 26,80 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 серпня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,37 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.