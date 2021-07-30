НБУ підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлений на рівні 26,88 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)