НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 27,6049 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 1 вересня становить 27,5618 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 1 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,01 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 вересня довідковий курс на рівні 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 серпня (27,56 грн)

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 1 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,68 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 33,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,45 (27,39 - 31 серпня), продажу - 27,68 (27,64 - 31 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,47 (32,27 - 31 серпня), продажу - 33,01 (32,81 - 31 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 31 серпня), продажу 3,80 (3,78 - 31 серпня) грн за 10 рублів.