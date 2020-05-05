НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 26,9774 гривень за 1 долар (+0,0025 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 26,9749 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 5 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 травня довідковий курс на рівні 26,97 грн/долар, не змінивши його у порівнянні з 4 травня (26,97 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 5 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,14 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 29,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,86 (26,89 - 4 травня), продажу - 27,14 (27,18 - 4 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,97 (29,06 - 4 травня), продажу - 29,50 (29,54 - 4 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,20 - 4 травня), продажу 3,68 (3,69 - 4 травня) грн за 10 рублів.