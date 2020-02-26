НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,64 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 24,6490 гривень за 1 долар (+0,1183 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить 24,5307 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 26 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 24,67 гривень за долар, курс купівлі до 24,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 26,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 лютого довідковий курс на рівні 24,65 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 лютого (24,52 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 26 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 26,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,43 (24,33 - 25 лютого), продажу - 24,66 (24,52 - 25 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,34 - 25 лютого), продажу - 26,81 (26,64 - 25 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 25 лютого), продажу 3,83 (3,83 - 25 лютого) грн за 10 рублів