НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 гривень за 1 долар (+0,1220 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить 24,5984 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 14 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 27,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 січня довідковий курс на рівні 24,71 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 січня (24,58 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 28 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,70 гривень за долар, курс євро виріс на 11 копійок до 27,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,45 (24,33 - 27 січня), продажу - 24,70 (24,58 - 27 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,73 - 27 січня), продажу - 27,26 (27,15 - 27 січня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,60 (3,58 - 27 січня), продажу 3,95 (3,94 - 27 січня) грн за 10 рублів.