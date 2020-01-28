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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     28.01.2020 - 10:37
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 24,75 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 14 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 27,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7500 грн/долар, євро 27,2095 - 27,2621 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3934 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7000

24,7500

EUR/UAH

27,2095

27,2621

RUB/UAH

0,3924

0,3934

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 27 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6100 грн/долар, євро 27,0687 - 27,1103 грн/євро, російський рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 24,5984 гривень за 1 долар (+0,2683 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить 24,3301 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня відновив продаж валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склала 26,50 млн доларів.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

НБУ на 28 січня різко підвищив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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