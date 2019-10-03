НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,87 гривень за долар, що на копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2487,7122 гривень за 100 доларів (+1,7353 гривень).

При цьому курс долара на 3 жовтня становить 2485,9769 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 жовтня (24,83).

У той же час в обмінних пунктах України 3 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 27 копійок до 25,55 гривень за долар, курс євро зріс на 32 копійки до 27,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,72 - 2 жовтня), продажу - 25,55 (25,28 - 2 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,12 (26,85 - 2 жовтня), продажу - 27,97 (27,65 - 2 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,49 - 2 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 2 жовтня) грн за 10 рублів.