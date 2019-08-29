НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).

При цьому курс долара на 29 серпуста становить 2522,1856 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 29 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 25,27 гривень за долар, курс купівлі до 25,25 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 27,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,24 гривень за долар, підвищив його порівняно з 28 серпня (25,22).

У той же час в обмінних пунктах України 29 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,13 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,02 - 28 серпня), продажу - 25,34 (25,26 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,67 (27,63 - 28 серпня), продажу - 28,13 (28,10 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 28 серпня), продажу 3,86 (3,86 - 28 серпня) грн за 10 рублів.