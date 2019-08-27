НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,16 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 2516,493 гривень за 100 доларів (+10,204 гривень).

При цьому курс долара на 27 серпня становить 2506,289 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,14 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 27,94 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,17 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 23 серпня на 12 копійок (25,05).

У той же час в обмінних пунктах України 27 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 25,25 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 28,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,99 (24,96 - 23 серпня), продажу - 25,21 (25,21 - 23 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,56 - 23 серпня), продажу - 28,07 (28,03 - 23 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,48 - 23 серпня), продажу 3,88 (3,88 - 23 серпня) грн за 10 рублів.