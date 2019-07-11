НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,80 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлено на такому рівні: 2580,1837 гривень за 100 доларів (+10,1363 гривень).

При цьому курс долара на 11 липня становить 2570,0474 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 11 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 25,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,10 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 23 копійки до 26,10 гривень за долар, купівлі на 17 копійок до 25,76 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 34 копійки до 29,44 гривень за євро.