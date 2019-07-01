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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Економіка    01.07.2019 - 10:40
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 26,24 гривень за долар, курс купівлі до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2100 - 26,2400 грн/долар, євро 29,6749 - 29,7089 грн/євро, російський рубль 0,4154 - 0,4163 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,2100    26,2400

EUR/UAH     29,6749    29,7089

RUB/UAH     0,4154      0,4163

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 27 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діпазон 26,1600 - 26,1800 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7195 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 2616,6382 гривень за 100 доларів (-2,4641 гривень).

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Теми: Курс долара
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