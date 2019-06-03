НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 2695,4834 гривень за 100 доларів (+10,0139 гривень).

При цьому курс долара на 3 червня становить 2685,4695 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 червня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 26,93 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,07 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,63 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,11 гривень за євро.