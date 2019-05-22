Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок, євро подорожчав на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 травня 2019 року, в 14:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 26,37 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 26,13 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 29,53 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,80 - 26,25 (25,80 - 26,15 - 21 травня), продажу 26,25 - 26,70 (26,20 - 26,50 - 21 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,13 (26,04 - 21 травня), продажу - 26,37 (26,28 - 21 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,70 - 29,35 (28,80 - 29,25 - 21 травня), продажу 29,30 - 29,70 (29,25 - 29,60 - 21 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,05 (28,98 - 21 травня), продажу - 29,53 (29,45 - 21 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,99 (2,50 - 3,95 - 21 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 21 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,74 - 21 травня), продажу 4,10 (4,10 - 21 травня) грн за 10 рублів.