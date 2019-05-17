НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 2636,8202 гривень за 100 доларів (+2,5289 гривень).

При цьому курс долара на 17 травня становить 2634,2913 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 26,37 грн/долар, курс купівлі - 26,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,47 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 26,45 гривень за долар, на покупці виріс на 1 копійку до 26,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,70 гривень за євро.