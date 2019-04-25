НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 2661,9328 гривень за 100 доларів (+2,5126 гривень).

При цьому курс долара на 25 квітня становить 2659,4202 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 26,67 грн/долар, курс купівлі - 26,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,73 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,83 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,07 гривень за євро.