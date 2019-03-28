НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 2724,8765 гривень за 100 доларів (+16,6998 гривень).

При цьому курс долара на 28 березня становить 2708,1767 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,27 грн/долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,64 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 27,29 гривень за долар, на покупці виріс на 16 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,86 гривень за євро.