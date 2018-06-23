Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НБУ підвищив курс золота до 333,16 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    23.06.2018 - 09:00
Фото: Національний банк України
Фото: Національний банк України

Золото подорожчало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,2% до 333,16 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 333 155,33 грн за 10 тройських унцій (+734,43 грн або +0,2%);

Срібло - 4 262,51 грн за 10 тройських унцій (-21,32 грн);

Платина - 227 228,88 грн за 10 тройських унцій (-838,63 грн);

Паладій – 252 418,23 грн за 10 тройських унцій (-3269,92 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

Закон про валюту посприяє зростанню іноземних інвестицій, - Смолій НБУ знизив курс золота до 332,42 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся