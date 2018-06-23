НБУ підвищив курс золота до 333,16 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,2% до 333,16 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 333 155,33 грн за 10 тройських унцій (+734,43 грн або +0,2%);

Срібло - 4 262,51 грн за 10 тройських унцій (-21,32 грн);

Платина - 227 228,88 грн за 10 тройських унцій (-838,63 грн);

Паладій – 252 418,23 грн за 10 тройських унцій (-3269,92 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.