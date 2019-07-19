НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 2,09% до 369,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 369860,97 грн за 10 тройських унцій (+7584,86 грн або +2,09%);

Срібло - 4063,29 грн за 10 тройських унцій (+81,82 грн);

Платина - 217871,51 грн за 10 тройських унцій (-404,50 грн);

Паладій - 400862,75 грн за 10 тройських унцій (-516,84 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.