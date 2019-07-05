НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,35% до 366,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 366136,99 грн за 10 тройських унцій (-5028,04 грн або на -1,35%);

Срібло - 3960,82 грн за 10 тройських унцій (+9,82 грн);

Платина - 215504,06 грн за 10 тройських унцій (-668,12 грн);

Паладій - 402808,9 грн за 10 тройських унцій (-886,14 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.