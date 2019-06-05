НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,68% до 360,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 360110,98 грн за 10 тройських унцій (+5937,94 грн або на 1,68%);

Срібло - 4000,78 грн за 10 тройських унцій (+97,72 грн);

Платина - 217655,47 грн за 10 тройських унцій (+4442,73 грн);

Паладій - 364572,92 грн за 10 тройських унцій (-4708,31 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.