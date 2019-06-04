НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,76%

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,76% до 354 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 354173,04 грн за 10 тройських унцій (+6136,19 грн або на 1,76%);

Срібло - 3903,06 грн за 10 тройських унцій (+35,98 грн);

Платина - 213212,74 грн за 10 тройських унцій (+792,10 грн);

Паладій - 369281,23 грн за 10 тройських унцій (+8085,58 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.