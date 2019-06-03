НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,46% до 348 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 3 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 348036,85 грн за 10 тройських унцій (+5021,89 грн або на 1,46%);

Срібло - 3867,08 грн за 10 тройських унцій (+4,15 грн);

Платина - 212420,64 грн за 10 тройських унцій (-1485,04 грн);

Паладій - 361195,65 грн за 10 тройських унцій (+28,27 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.