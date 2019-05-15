НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,33% до 339,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 339489,47 грн за 10 тройських унцій (+4469,97 грн або на 1,33%);

Срібло - 3835,48 грн за 10 тройських унцій (-27,97 грн);

Платина - 225000,73 грн за 10 тройських унцій (+1210,47 грн);

Паладій - 347704,61 грн за 10 тройських унцій (+5099,22 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.