НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 4 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,76% до 349,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349847,46 грн за 10 тройських унцій (+2636,10 грн або на 0,76%);

Срібло - 4068,94 грн за 10 тройських унцій (+3,93 грн);

Платина - 230189,53 грн за 10 тройських унцій (+99,96 грн);

Паладій - 387530,84 грн за 10 тройських унцій (+9083,40 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.