НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,34%

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,34% до 355,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 20 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 355358,72 грн за 10 тройських унцій (+1192,59 грн або на 0,34%);

Срібло - 4177,34 грн за 10 тройських унцій (+11,24 грн);

Платина - 225706,5 грн за 10 тройських унцій (+240,49 грн);

Паладій - 425610,21 грн за 10 тройських унцій (+3709,32 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.