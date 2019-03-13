НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,23%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,23% до 341,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 341870,22 грн за 10 тройских унций (+775,19 грн или на 0,23%);

Серебро - 4031,69 грн за 10 тройских унций (+54,64 грн);

Платина - 214566,76 грн за 10 тройских унций (-665,03 грн);

Палладий - 400928,8 грн за 10 тройских унций (+3881,40 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.