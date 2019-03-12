НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,48%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,48% до 341 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 марта установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 341095,03 грн за 10 тройских унций (+1624,79 грн или на 0,48%);

Серебро - 3977,05 грн за 10 тройских унций (-6,39 грн);

Платина - 215231,79 грн за 10 тройских унций (-3270,51 грн);

Палладий - 397047,4 грн за 10 тройских унций (-1429,02 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.