НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,42%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,42% до 358,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358746,3 грн за 10 тройских унций (+1509,89 грн или на 0,42%);

Серебро - 4283,42 грн за 10 тройских унций (-46,45 грн);

Платина - 224022,44 грн за 10 тройских унций (+2060,82 грн);

Палладий - 400001,52 грн за 10 тройских унций (-124,87 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.