НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,90%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,90% до 364,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364530,88 грн за 10 тройских унций (+3248,92 грн или на 0,90%);

Серебро - 4274,42 грн за 10 тройских унций (-9,44 грн);

Платина - 219680,14 грн за 10 тройских унций (+120,27 грн);

Палладий - 398187,18 грн за 10 тройских унций (+2544,65 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.