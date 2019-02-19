НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,22%

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,22% до 359,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359927,91 грн за 10 тройских унций (+800,67 грн или на 0,22%);

Серебро - 4261,39 грн за 10 тройских унций (+16,17 грн);

Платина - 214225 грн за 10 тройских унций (+1146,47 грн);

Палладий - 390661,58 грн за 10 тройских унций (+8373,63 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.