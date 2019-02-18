НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,27%

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,27% до 359,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 359127,24 грн за 10 тройських унцій (+4513,21 грн або на 1,27%);

Срібло - 4245,22 грн за 10 тройських унцій (-17,54 грн);

Платина - 213078,53 грн за 10 тройських унцій (-941,96 грн);

Паладій - 382287,95 грн за 10 тройських унцій (-124,30 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.