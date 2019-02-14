НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,28%

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,28% до 354,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 14 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 355227,13 грн за 10 тройских унций (+996,84 грн или на 0,28%);

Серебро - 4283,37 грн за 10 тройских унций (+41,84 грн);

Платина - 212949,34 грн за 10 тройских унций (-679,94 грн);

Палладий - 379299,07 грн за 10 тройских унций (+4435,05 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.