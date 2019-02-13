НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,18%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,18% до 354,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354230,29 грн за 10 тройских унций (+653,59 грн или на 0,18%);

Серебро - 4241,53 грн за 10 тройских унций (-28,18 грн);

Платина - 213629,28 грн за 10 тройских унций (-2561,87 грн);

Палладий - 374864,02 грн за 10 тройских унций (-2320,54 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.