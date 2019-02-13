НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,18%
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,18% до 354,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 13 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 354230,29 грн за 10 тройских унций (+653,59 грн или на 0,18%);
Серебро - 4241,53 грн за 10 тройских унций (-28,18 грн);
Платина - 213629,28 грн за 10 тройских унций (-2561,87 грн);
Палладий - 374864,02 грн за 10 тройских унций (-2320,54 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.