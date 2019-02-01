НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,67%

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,67% до 366,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 1 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 366874,2грн за 10 тройских унций (+2458,03 грн или на 0,67%);

Серебро - 4414,97 грн за 10 тройских унций (+14,33 грн);

Платина - 225256,6 грн за 10 тройских унций (-1228,48 грн);

Палладий - 372838,5 грн за 10 тройских унций (+359,35 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.