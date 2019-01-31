НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,29%

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,29% до 364,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 31 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364416,17 грн за 10 тройских унций (+1060,37 грн или на 0,29%);

Серебро - 4400,64 грн за 10 тройских унций (+44,59 грн);

Платина - 226485,08 грн за 10 тройских унций (+1253,64 грн);

Палладий - 372479,15 грн за 10 тройских унций (-221,95 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.