НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,50%

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,50% до 363,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363355,8 грн за 10 тройских унций (+1806,64 грн или на 0,50%);

Серебро - 4356,05 грн за 10 тройских унций (+83,32 грн);

Платина - 225231,44 грн за 10 тройских унций (-424,15 грн);

Палладий - 372701,1 грн за 10 тройских унций (+2814,91 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.