НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,31%
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,31% до 361,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 26 января установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 361549,16 грн за 10 тройских унций (+4667,30 грн или на 1,31%);
Серебро - 4272,73 грн за 10 тройских унций (+16,69 грн);
Платина - 225655,59 грн за 10 тройских унций (+4508,17 грн);
Палладий - 369886,19 грн за 10 тройских унций (+3810,72 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.