НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 1,31%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,31% до 361,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 361549,16 грн за 10 тройских унций (+4667,30 грн или на 1,31%);

Серебро - 4272,73 грн за 10 тройских унций (+16,69 грн);

Платина - 225655,59 грн за 10 тройских унций (+4508,17 грн);

Палладий - 369886,19 грн за 10 тройских унций (+3810,72 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.