НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,29%

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,29% до 358,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 358391,78 грн за 10 тройських унцій (+1013,07 грн або на 0,29%);

Срібло - 4256,9 грн за 10 тройських унцій (-66,75 грн);

Платина - 222608,79 грн за 10 тройських унцій (-1259,47 грн);

Паладій - 377430,69 грн за 10 тройських унцій (-6862,52 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.