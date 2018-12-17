НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,5%

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,53% до 344,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 344943,71 грн за 10 тройських унцій (-1847,25 грн або на 0,53%);

Срібло - 4086,49 грн за 10 тройських унцій (+2,58 грн);

Платина - 221026,76 грн за 10 тройських унцій (+877,41 грн);

Паладій - 351304,49 грн за 10 тройських унцій (+180,21 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.