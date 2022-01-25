НБУ підвищив курс долара після трьох днів зниження

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня 2022 року встановлений на рівні 28,37 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні почав зростати після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3749 гривень за 1 долар (+0,0568 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить: 28,3181 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 20 24 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,04 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.