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НБУ підвищив курс долара після досягнення п'ятимісячного мінімуму

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,7665 гривень за 1 долар (+0,1239 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить: 27,6426 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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