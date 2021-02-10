Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 10 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,65 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 33,6326 - 33,6569 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.

Нагадаємо, 9 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 33,4948 - 33,5190 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на такому рівні: 27,6426 гривень за 1 долар (-0,0225 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,6651 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується восьмий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,60 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.