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НБУ підвищує офіційний курс долара третій день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,48 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,4846 гривень за 1 долар (+0,1418 грн). При цьому курс долара на 21 лютого становить: 28,3428 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,42 гривень за долар, курс в покупці до 28,40 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 6 копійок до 32,32 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.

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