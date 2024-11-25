НБУ вернулся к стандартной оценке устойчивости банков после четырехлетнего перерыва

Согласно принятой Концепции, оценка устойчивости будет включать три этапа:

Этап I "Оценка качества активов (AQR)". AQR обязательна для всех банков и будет осуществляться независимыми аудиторами. Предусматривает проверку качества базовой выборки активов и приемлемости обеспечения по ним согласно установленным НБУ требованиям к оценке кредитного риска. Если после проверки базовой выборки активов аудиторы обнаружат значительное количество ошибок в оценке кредитного риска (сверх порогового значения), они должны провести углубленную проверку большей выборки активов;

"Оценка качества активов (AQR)". AQR обязательна для всех банков и будет осуществляться независимыми аудиторами. Предусматривает проверку качества базовой выборки активов и приемлемости обеспечения по ним согласно установленным НБУ требованиям к оценке кредитного риска. Если после проверки базовой выборки активов аудиторы обнаружат значительное количество ошибок в оценке кредитного риска (сверх порогового значения), они должны провести углубленную проверку большей выборки активов; Этап II "Экстраполяция": Предусматривает экстраполяцию результатов углубленной проверки активов в рамках AQR и будет осуществляться Национальным банком только для банков, для активов которых была проведена углубленная проверка;

"Экстраполяция": Предусматривает экстраполяцию результатов углубленной проверки активов в рамках AQR и будет осуществляться Национальным банком только для банков, для активов которых была проведена углубленная проверка; Этап ІІІ "Стресс-тестирование" будет осуществляться Национальным банком по базовому и неблагоприятному сценарию по данным финансовой отчетности банков с горизонтом прогнозирования три года.

Этап III будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также банков, нуждающихся в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. По предварительным оценкам, такой подход будет предусматривать стресс-тестирование около 20 банков и обеспечит выборку более чем в 90% от чистых активов банковской системы. Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года.

"Оценка устойчивости – классический инструмент анализа банковского сектора и его рисков, которым пользуется большинство регуляторов во всем мире, – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, адаптация банков к работе в условиях полномасштабной войны и их достаточно высокие финансовые результаты позволяют вернуться к привычной практике ежегодной оценки.

"В конечном итоге это упражнение должно показать возможные слабые звенья и при необходимости укрепить их, чтобы банковская система и дальше могла успешно отвечать на имеющиеся и потенциальные вызовы", - добавил он.