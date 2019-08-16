НБУ вимагає замінити більшість членів наглядової ради Ощадбанку

НБУ відхилив п'ять кандидатур до наглядової ради Ощадбанку
Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" и вимагає замінити їх. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в прес-службі, НБУ прийняв рішення відмовити у погодженні таким особам:
"Ці рішення прийняті за результатами співбесіди, проведеної кваліфікаційною комісією за участі правління Національного банку. Керуючись своїм правом, Національний банк вимагатиме заміни вказаних членів наглядової ради", - йдеться в повідомленні.
За результатами оцінки Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку прийняв рішення про можливість погодження таких осіб:
Остаточні рішення щодо цих кандидатів будуть прийняті Національним банком після усунення зауважень до поданих ними документів.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України наприкінці травня погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".
Нагадаємо, частка державних банків у чистих активах банків України зросла за перший квартал 2019 року на 0,6 в.п. до 55,3%.