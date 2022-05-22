НБУ за останній тиждень збільшив продаж валюти з резервів у два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 16 по 20 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 650,37 млн доларів, що в два рази більше, ніж тижнем раніше (327,34 млн доларів). При цьому НБУ купив 7,40 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 811,70 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 7 134,46 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 5 322,76 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.