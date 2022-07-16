НБУ за останній тиждень різко скоротив продаж валюти з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 11 по 15 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 588,09 млн доларів і купив 7,40 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 580,69 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 869,60 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 14 699,56 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 962,20 млн доларів

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2022 року скоротився на 2 345,37 млн доларів (на 9,3%). Резерви впали через продаж НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку (3 956,3 млн доларів за місяць).

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