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НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти

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Україна, Субота 28 травня 2022 08:33
НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти Фото: НБУ продав з резервів 1,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 424,11 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронарної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня).

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

НБУ за останній тиждень продав з резервів рекордний обсяг валюти

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.

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